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| | Татьяна Тотьмянина после третьей операции снова учится ходить

Татьяна Тотьмянина после третьей операции снова учится ходить

Сегодня, 12:25
Фигуристка Татьяна Тотьмянина после серьезного перелома ноги перенесла уже третью операцию. Теперь ей приходится заново учиться ходить.

Татьяна Тотьмянина после третьей операции снова учится ходить

 

Спортсменка Татьяна Тотьмянина во время тренировки перед выступлением на ледовом шоу «Щелкунчик и Мышиный король», которое состоялось накануне Нового года, упала и сломала себе ногу. В связи с серьезным перелом, фигуристке пришлось перенести три операции. Сейчас Татьяна вместе со своей семьей находится в Таиланде, где проходит реабилитацию. В данный момент в реабилитационном центре она разрабатывает ногу и учится заново ходить. После выздоровления и возвращения домой ей придется по новой учиться кататься на коньках.

Поклонники Татьяны желают ей быстрого выздоровления и с нетерпением ждут ее выступления, которое было ранее запланировано в шоу «Звезды льда». Шоу состоится 27 февраля в Братиславе.
Пелагея Лебединская
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