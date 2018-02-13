Татьяна Тотьмянина после третьей операции снова учится ходить

Спортсменка Татьяна Тотьмянина во время тренировки перед выступлением на ледовом шоу «Щелкунчик и Мышиный король», которое состоялось накануне Нового года, упала и сломала себе ногу. В связи с серьезным перелом, фигуристке пришлось перенести три операции. Сейчас Татьяна вместе со своей семьей находится в Таиланде, где проходит реабилитацию. В данный момент в реабилитационном центре она разрабатывает ногу и учится заново ходить. После выздоровления и возвращения домой ей придется по новой учиться кататься на коньках.
Поклонники Татьяны желают ей быстрого выздоровления и с нетерпением ждут ее выступления, которое было ранее запланировано в шоу «Звезды льда». Шоу состоится 27 февраля в Братиславе.