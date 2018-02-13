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| | Бузова предлагает купить подарки к 14 и 23 февраля у Беллы Потемкиной

Бузова предлагает купить подарки к 14 и 23 февраля у Беллы Потемкиной

Сегодня, 12:21
Российская телеведущая Ольга Бузова напоминает подписчикам о предстоящим торжествах 14 и 23 февраля. В связи с этим она предлагает поучаствовать в акции к праздникам.

Бузова предлагает купить подарки к 14 и 23 февраля у Беллы Потемкиной

 

На своей странице в Instagram Бузова выложила пост, поинтересовавшись у фолловеров: приобрели ли они подарки для своих родных и близких перед Днем влюбленных и 23 февраля. Для неопределившихся Бузова предлагает такой вариант: попасть в магазин известного дизайнера Беллы Потемкиной и купить ту или иную вещь, а в качестве поощрения получить подарок.

Ведущая телепроекта «Дом-2» предлагает людям купить парные футболки или свитшоты из очередной коллекции Потемкиной и получить за это билеты в кинотеатр на двоих. В связи с вероятным наплывом посетителей, она поторапливает покупателей, утверждая, что численность тикетов ограничена. Уже спустя почти десять минут после публикации новый пост Ольги Бузовой набрал более 27 тысяч лайков и множество комментариев.
Никита Готский
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