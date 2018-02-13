Прощай, Голливуд: Анджелина Джоли уходит в политику

Австралийский журнал New Idea опубликовал статью, в которой сообщил, что актриса Анджелина Джоли готова бросить съемки в кино и полностью отдать себя политике. По предварительным данным, актриса переедет жить из Лос-Анджелеса в Лондон, чтобы работать советником по делам беженцев в правительстве Великобритании.
Согласно сообщению австралийских журналистов, предполагаемое решение Анджелины Джоли покинуть Голливуд частично исходит из последствий ее неприятного развода с Брэдом Питтом. Инсайдеры сообщают, что актриса больше не может работать в киноиндустрии и периодически видеть своего бывшего супруга.