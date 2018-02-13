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| | Прощай, Голливуд: Анджелина Джоли уходит в политику

Прощай, Голливуд: Анджелина Джоли уходит в политику

Сегодня, 12:09
Поклонники голливудской красавицы были шокированы, когда узнали, что Анджелина Джоли рассматривает возможность бросить карьеру актрисы, чтобы стать политиком. Многие было разочарованы такой новостью.

Прощай, Голливуд: Анджелина Джоли уходит в политику

 

Австралийский журнал New Idea опубликовал статью, в которой сообщил, что актриса Анджелина Джоли готова бросить съемки в кино и полностью отдать себя политике. По предварительным данным, актриса переедет жить из Лос-Анджелеса в Лондон, чтобы работать советником по делам беженцев в правительстве Великобритании.

Согласно сообщению австралийских журналистов, предполагаемое решение Анджелины Джоли покинуть Голливуд частично исходит из последствий ее неприятного развода с Брэдом Питтом. Инсайдеры сообщают, что актриса больше не может работать в киноиндустрии и периодически видеть своего бывшего супруга.
Светлана Славянская
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