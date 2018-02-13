Прощай, Голливуд: Анджелина Джоли уходит в политику

Поклонники голливудской красавицы были шокированы, когда узнали, что Анджелина Джоли рассматривает возможность бросить карьеру актрисы, чтобы стать политиком. Многие было разочарованы такой новостью.

Светлана Славянская

Австралийский журнал New Idea опубликовал статью, в которой сообщил, что актриса Анджелина Джоли готова бросить съемки в кино и полностью отдать себя политике. По предварительным данным, актриса переедет жить из Лос-Анджелеса в Лондон, чтобы работать советником по делам беженцев в правительстве Великобритании.Согласно сообщению австралийских журналистов, предполагаемое решение Анджелины Джоли покинуть Голливуд частично исходит из последствий ее неприятного развода с Брэдом Питтом. Инсайдеры сообщают, что актриса больше не может работать в киноиндустрии и периодически видеть своего бывшего супруга.