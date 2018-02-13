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| | Кэти Перри и Орландо Блум снова вместе

Кэти Перри и Орландо Блум снова вместе

Сегодня, 12:10
В среде шоу-бизнеса начинают активно обсуждать слухи относительно того, что звездная пара Орландо Блума и Кэти Перри после их расставания в феврале 2017-го года вновь готовятся к романтическим отношениям. 33-летняя певица и 41-летний актер около месяца назад провели романтический уик-энд на роскошном курорте на Мальдивах, регулярно посещаемом различными звездами.

Кэти Перри и Орландо Блум снова вместе

 

Помимо столь очевидных признаков возобновления отношений, приближенные к паре источники отмечают, что Кэти неоднократно признавалась, что не может забыть Орландо и не перестает волноваться о нем. Теперь же она настроена весьма серьезно на эти отношения и хочет, чтобы в этот раз все сложилось лучшим образом.

Трудное решение о расставании пара приняла еще в феврале 2017-го года, однако на протяжении года регулярно уделяли друг другу различные знаки внимания, вроде лайков друг другу в Instagram, а иногда даже и совместно обменивались комментариями. Помимо этого, бывшие возлюбленные нередко встречались на общих мероприятиях и вечеринках. Кэти Перри не так давно признавалась прессе, что в ее жизни на данный момент происходят перемены и она хочет завести детей.

«На данный момент я готовлюсь к тому, что буду иметь собственную семью в ближайшем будущем. Лично мне бы очень хотелось, как можно больше поработать над собственным душевным состоянием до того момента, когда у меня появятся дети. Мне бы очень не хотелось, чтобы мой непростой период хоть как-то отразился на семье», - заявила Перри.
Николай Офицеров
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