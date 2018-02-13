Актриса Валентина Рубцова опубликовала совместное фото с Тимуром Батрутдиновым на своей страничке в Instagram. Совместный портрет взбодрил поклонников знаменитостей.

Сергей Денисов

Тимур Батрутдинов недавно отметил свой промежуточный юбилей. 40-летний юморист до сих пор не обзавелся семьей, и потому совместная фотография вызвала целую бурю пересудов. Актриса Валентина Рубцова, напротив, давно замужем и пребывает в лоне счастливой семьи. Фотография получилась замечательная и провокационная. Звезды стоят перед объективом, трогательно обнявшись. Горячие комментаторы принялись обсуждать дальнейшую судьбу персонажей – развод Рубцовой и ее новый брак с Батрутдиновым.Дискуссия затянулась. Большинство посетителей странички сожалеют, что такая замечательная пара не воссоединилась в одной семье, они принимают сторону Валентины Рубцовой и полагают, что семья всегда важней мимолетного увлечения.