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| | Валентина Рубцова опубликовала совместное фото с Тимуром Батрутдиновым

Валентина Рубцова опубликовала совместное фото с Тимуром Батрутдиновым

Сегодня, 12:20
Актриса Валентина Рубцова опубликовала совместное фото с Тимуром Батрутдиновым на своей страничке в Instagram. Совместный портрет взбодрил поклонников знаменитостей.

Валентина Рубцова опубликовала совместное фото с Тимуром Батрутдиновым

 

Тимур Батрутдинов недавно отметил свой промежуточный юбилей. 40-летний юморист до сих пор не обзавелся семьей, и потому совместная фотография вызвала целую бурю пересудов. Актриса Валентина Рубцова, напротив, давно замужем и пребывает в лоне счастливой семьи. Фотография получилась замечательная и провокационная. Звезды стоят перед объективом, трогательно обнявшись. Горячие комментаторы принялись обсуждать дальнейшую судьбу персонажей – развод Рубцовой и ее новый брак с Батрутдиновым.

Дискуссия затянулась. Большинство посетителей странички сожалеют, что такая замечательная пара не воссоединилась в одной семье, они принимают сторону Валентины Рубцовой и полагают, что семья всегда важней мимолетного увлечения.
Сергей Денисов
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