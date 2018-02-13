Евгений Петросян надел шляпку с кошачьими ушками

Известный юморист Евгений Петросян показал фанатам шляпу черного цвета с «кошачьими ушками». Снимок артиста опубликован на его странице в Instagram.

Никита Готский

Петросян стал настоящим модником, а его образ вызвал немалое удивление у подписчиков, некоторые из которых подумали, что у шоумена на голове находятся рога. Ответом Петросяна послужило замечание о том, что на шляпке кошачьи ушки, являющиеся задумкой модельера Карла Лагерфельда. По словам юмориста, данную коллекцию одежды мастер посвятил своей любимой кошке Шупетт.В начале нынешнего года Евгений Петросян надел на себя пальто-тренч из коллекции дизайнера Гоши Рубчинского, поделившись новым видом в социальных сетях. Примеряя пальто, артист сообщил поклонникам следующее: «Понимаешь, что творят на свете». Имелось в виду, что классика смотрится необычно из-за ассиметричного дизайна.