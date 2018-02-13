Евгений Петросян надел шляпку с кошачьими ушками

Петросян стал настоящим модником, а его образ вызвал немалое удивление у подписчиков, некоторые из которых подумали, что у шоумена на голове находятся рога. Ответом Петросяна послужило замечание о том, что на шляпке кошачьи ушки, являющиеся задумкой модельера Карла Лагерфельда. По словам юмориста, данную коллекцию одежды мастер посвятил своей любимой кошке Шупетт.
В начале нынешнего года Евгений Петросян надел на себя пальто-тренч из коллекции дизайнера Гоши Рубчинского, поделившись новым видом в социальных сетях. Примеряя пальто, артист сообщил поклонникам следующее: «Понимаешь, что творят на свете». Имелось в виду, что классика смотрится необычно из-за ассиметричного дизайна.