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| | Лиз Хёрли стала на руки, чтобы сфотографироваться в бикини

Лиз Хёрли стала на руки, чтобы сфотографироваться в бикини

Сегодня, 11:58
Известная голливудская актриса Элизабет Хёрли в возрасте 52-х лет продолжает удивлять своих поклонников горячими снимками в Instagram. На этот раз актриса поразила своих фанатов фотографией в стойке на руках в тонком купальнике.

Лиз Хёрли стала на руки, чтобы сфотографироваться в бикини

 

Снимок, на котором Хёрли в бикини стоит на руках, опершись на пальму на берегу моря, был опубликован в её официальном Instagram-аккаунте. Стоит отметить, выдающуюся позу британской актрисы менее чем за двое суток успели оценить около 50 тысяч её подписчиков. В комментариях поклонники Элизабет заявили, что актриса выглядит просто сногсшибательно для своего возраста, а также поинтересовались секретами, которыми пользуется Хёрли для того, чтобы поддерживать такую фигуру.

Лиз Хёрли стала на руки, чтобы сфотографироваться в бикини

 

Также многие пользователи, которых в её аккаунте в Instagram насобиралось уже более 800 тысяч, выразили своё удивление от гибкости 52-летней актрисы, заметив, что не все 20-летние девушки сумеют встать в столь сложную позицию.
Александр Вест
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