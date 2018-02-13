Лиз Хёрли стала на руки, чтобы сфотографироваться в бикини

Известная голливудская актриса Элизабет Хёрли в возрасте 52-х лет продолжает удивлять своих поклонников горячими снимками в Instagram. На этот раз актриса поразила своих фанатов фотографией в стойке на руках в тонком купальнике.

Снимок, на котором Хёрли в бикини стоит на руках, опершись на пальму на берегу моря, был опубликован в её официальном Instagram-аккаунте. Стоит отметить, выдающуюся позу британской актрисы менее чем за двое суток успели оценить около 50 тысяч её подписчиков. В комментариях поклонники Элизабет заявили, что актриса выглядит просто сногсшибательно для своего возраста, а также поинтересовались секретами, которыми пользуется Хёрли для того, чтобы поддерживать такую фигуру.

Александр Вест

Также многие пользователи, которых в её аккаунте в Instagram насобиралось уже более 800 тысяч, выразили своё удивление от гибкости 52-летней актрисы, заметив, что не все 20-летние девушки сумеют встать в столь сложную позицию.