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| | Следом за Собчак: Фанаты отправляют Кожевникову в президенты

Следом за Собчак: Фанаты отправляют Кожевникову в президенты

Вчера, 23:48
Ведущие представители шоу-бизнеса нередко удивляют новыми проектами, не брезгуя при этом политикой. И если на Западе к этому уже давно привыкли, то в РФ звезды шоу-бизнеса занялись этим не так давно. Среди подобных можно назвать депутатов Госдумы, режиссера Станислава Говорухина и певицу Марию Максакову, пародиста Михаила Евдокимова. Но все же громче всех заявила о себе российская теле- и радиоведущая, журналистка и общественный деятель Ксения Собчак, которую уже прочат в президенты.

Следом за Собчак: Фанаты отправляют Кожевникову в президенты

 

Не исключено, что по ее стопам пойдет и депутат Госдумы РФ VI созыва от ВПП «Единая Россия» Мария Кожевникова, которая прославилась благодаря сыгранной роли Аллы в сериале «Универ». Дочь известного хоккеиста, 2-кратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова и преподавателя английского языка Маргариты Кожевниковой в 2014 году даже попала на 88-е место в списке ста самых влиятельных российских женщин.

Не так давно она поместила в социальных сетях пост, который со слов актрисы, посвящен новому жизненному сознанию и обучению жить по-новому. Звезда сериала «Универ» также уточнила, что если напишет все свои мысли, то у подписчиков, случится настоящий взрыв. В то же время депутат добавила, что если бы она осталась в политике, то даже не знает чем бы все это закончилось.

Такой пост вызвал более 20 тысяч лайков и около двух сотен комментариев. И большинство фанатов восхищалось внешним видом любимой актрисы, скорее всего не придавая значения подписи под фото, а больше обращая внимание на одежду и красоту звезды. Но среди почитателей оказались и те, кого заинтересовали ее мысли, кто показал свое с желание узнать, что ж имела в виду политик.

Кто-то поддерживал ее морально, мол, "Молодчина, дерзай, думай, работай! Вот таких бы побольше в политике", одновременно советуя сильно много в голову не брать, относясь ко всему проще, чтобы голова и сердце не разорвались. Были и язвительные комментарии к примеру: «А чтобы было интересно? Поддерживала бы всеми силами нашего царя, который развалил всю страну. Вы по России прокатитесь для интереса, ума лишитесь. Всего доброго!».

Но Кожевникова не пропустила столь дерзкий совет, а ответила достойно. Говоря о том, что для нее всегда странно, когда у мужчин вместо действий, лишь звучат обвинения других, особенно женщин! И добавила, что если автор такой уж умный, то они ждут от него результатов и она лично желает ему удачи. А касаемо поездки по России, политик ответила, что уже почти всю объехала, и при этом побывала даже там где и ехать нельзя, потому как дороги нет.

Были и такие, кто похвалил Кожевникову, отметив, что из нее получился бы хороший политик. Но на этом они не остановились, а дали ей понять, что возможно стоит последовать примеру Ксении Собчак и тоже выдвинуть свою кандидатуру. Тогда бы и народ, со слов автора, потянулся за ней, по крайней мере, их поколение.
Януш Серпнень
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