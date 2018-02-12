Седокова носит линзы? Фанаты разоблачили "космический взгляд" знаменитости

Конечно, современным звездам приходится нелегко - на какие только ухищрения они не идут, чтобы быть «на пике моды». Одной из модных современных «фишек» стал необычный взгляд. Он достигается не только с помощью яркого макияжа, но и линз с различными эффектами.

Певица Анна Седокова на днях выложила очередное фото в своем Instagram. Она снабдила снимок слегка загадочной философской подписью о том, что мужчин интересуют женщины с прошлым, которую оценили поклонники. Но их привлекла не только подпись, фанаты обратили внимание на то, что у певицы появились веснушки, а также на ее выразительные глаза. Комплименты от подписчиков посыпались один за другим. Анну сравнили с кошкой и назвали красавицей.Кстати, Седокова в своих образах часто делает акцент именно на глаза. Поклонники певицы давно заметили, что цвет глаз знаменитости периодически меняется. Не далее, как в декабре прошлого года, в Сети самой Седоковой было выложено видео, на котором Анна снята до нанесения макияжа и уже «при полном параде». Она отметила, что ей безумно интересно наблюдать как «священнодействуют» стилисты. Певица также похвасталась новым, ярко-голубым цветом своих глаз, немного рассказав об используемых ею контактных линзах, которые, по ее признанию, она носит уже довольно давно. Анна также напомнила фанатам, что прежде, чем покупать линзы - необходимо проконсультироваться с доктором и не забывать о противопоказаниях.К слову, применение контактных линз окружено немалым количеством мифов, вера в которые присуща лишь людям, несведущим в данном вопросе. Самой распространенной проблемой считается вред от ношения линз. Но он возможен только если использовать их неправильно. Нежелательно носить линзы при наличии глазных заболеваний, но есть ли они у пациента, сможет сказать профессиональный офтальмолог. Современные линзы, вопреки расхожим мнениям, пропускают к глазу достаточно кислорода и не вызывают риска каких-либо заболеваний.Снимать и надевать линзы не так уж сложно, как может показаться на первый взгляд, максимум достаточно нескольких попыток. Разумеется, очки не стоит заменять линзами раз и навсегда, лучше чередовать их ношение. Тем более, что существует и некоторая разница между тем, как корректируют зрение очки и как это делают линзы. Главное, что артисты с помощью таких "уловок" продолжают удивлять и радовать "армию" поклонников, как и произошло на странице Седоковой.