Настасья Самбурская поддержала избитого депутатом Dj Smash

Самбурская опубликовала пост в Instagram, где заметила, что боксеры, которые используют свои силовые навыки не по назначению, и депутаты, превышающие служебные полномочия нынешние жизненные реалии. Она предлагает с этим бороться, в связи с чем написала ряд предложений. По ее мнению, необходимо для начала перестать отстреливать бездомных собак и направить взор на вышеуказанных лиц, которых она охарактеризовала, как «твари». Самбурская возмущена действиями депутата из «Единой России», который вместе с пьяным товарищем избил невинного Dj Smash.
Настасья Самбурская поддержала избитого депутатом Dj SmashВчера, 21:04
Звёзды российского шоу-бизнеса активно высказываются в поддержку избитого политиком DJ Smash. Они требуют посадить экс-единоросса.
Настасья Самбурская опубликовала новый снимок в Instagram. Актриса сидела на Новый год на дереве в Баку.
Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская не прекращает удивлять поклонников своими преображениями. На этот раз актриса стала блондинкой.