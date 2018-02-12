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| | Настасья Самбурская поддержала избитого депутатом Dj Smash

Настасья Самбурская поддержала избитого депутатом Dj Smash

Вчера, 21:04
В поддержку избитого депутатом и его другом Dj Smash высказываются все новые люди. Актриса Настасья Самбурская также выступила сторонницей музыканта.

Настасья Самбурская поддержала избитого депутатом Dj Smash

 

Самбурская опубликовала пост в Instagram, где заметила, что боксеры, которые используют свои силовые навыки не по назначению, и депутаты, превышающие служебные полномочия нынешние жизненные реалии. Она предлагает с этим бороться, в связи с чем написала ряд предложений. По ее мнению, необходимо для начала перестать отстреливать бездомных собак и направить взор на вышеуказанных лиц, которых она охарактеризовала, как «твари». Самбурская возмущена действиями депутата из «Единой России», который вместе с пьяным товарищем избил невинного Dj Smash.
 
Также она приложила откровения артиста по поводу недавнего инцидента. Он сообщает, что по приезду в клуб сфотографировался с другом Александра Телепнева, но из-за того, что снимок вышел плохим, тот потребовал сделать фото повторно, чему воспротивился диджей. Возникла драка, в ходе которой музыканта избили парламентарий и его сообщник.

Никита Готский
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