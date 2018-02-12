Звёзды объединились в поддержку DJ Smash и требуют суда над депутатом

Звёзды российского шоу-бизнеса активно высказываются в поддержку избитого политиком DJ Smash. Они требуют посадить экс-единоросса.

Помимо непосредственных коллег в лицах лейбла BlackStar, Андрей Ширман имеет поддержку и среди актёров. Настасья Самбурская и Наталья Рудова также возмутились произошедшим: «Боксеры, применяющие свои навыки не по назначению, и депутаты, превышающие свои должностные полномочия, это наши реалии...Наверное, нужно перестать отстреливать мирных, бездомных собак и направить свой взор на вышеперечисленных тварей», - пишет Самбурская.С ней согласились как её фанаты, так и поклонники DJ Smash, которые стараются сдвинуть ситуацию с мёртвой точки и помочь кумиру. Люди посчитали нужным вмешаться, поскольку уверены, что из-за прошлой политической карьеры в партии «Единая Россия» обидчику всё сойдёт с рук. Напомним, что музыканта в ночь на понедельник в пермском клубе избил экс-депутат местного Заксобрания. Началось всё с того, что Андрей не захотел делать селфи с пьяным другом единоросса.