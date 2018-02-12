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| | Евгений Осин пять дней находится в бессознательном состоянии

Евгений Осин пять дней находится в бессознательном состоянии

Вчера, 21:08
Российский музыкант Евгений Осин пять дней не встает с постели в связи с алкогольным пристрастием. Также сообщалось, что он все это время уже никого не узнает.

Евгений Осин пять дней находится в бессознательном состоянии

 

Весной минувшего года стало известно о злоключениях звезды 90-х годов. Осин активно употребляет алкогольные напитки, но не признает себя зависимым от «зеленого змия». Его приглашали на многие телевизионные передачи, в эфире которых он рассказывал, то выпивает «как все». Евгений уже продолжительное время не ездит в гастрольное турне, не записывает новые музыкальные композиции и не выступает сольно. Он не в состоянии это делать.

Чуть позже за дело принялся ведущий Андрей Малахов. При помощи известного журналиста Осина отвезли в столичную клинику, после артист отправился лечиться в Таиланд, а после певец стал появляться в ток-шоу. Вероятно, все пошло даром, так как последние пят дней Осин находится в бессознательно состоянии.
Никита Готский
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