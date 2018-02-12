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| | Дмитрия Марьянова лечили детский врач и волонтер

Дмитрия Марьянова лечили детский врач и волонтер

Вчера, 20:36
Российского актера Дмитрия Марьянова лечили педиатр и волонтер в будто бы врачебном центре «Феникс». Заведение не обладало разрешением на медицинский вид деятельности.

Дмитрия Марьянова лечили детский врач и волонтер

 

Как сообщается, руководители учреждения наняли для работы своего знакомого детского врача, который ставил Марьянову капельницы, не приносившие тому никакой пользы. Тогда было принято решение лечить артиста сильнодействующими препаратами. Инъекции ему вкалывал волонтер. В «реабилитационном» центре не уточняли, имеются ли у ныне покойного актера противопоказания, к примеру, такого заболевания, как тромбоз глубоких вен.

В СК открыли уголовное дело в отношении главы клиники, возбуждено уголовное дело также и по оказанию услуг, которые не отвечают нормам безопасности. Директора больницы следователи подозревают в противозаконном предоставлении врачебных услуг, не обладая законных лицензии и оснований.
Никита Готский
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