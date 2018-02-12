Семенович: Внутри меня живет маленькая девочка

Анна Семенович продолжает активно вести личный микроблог. В Instagram звезда призналась поклонникам, что она всегда остается маленькой девочкой.

Виктория Озерова

Анна Семенович рассказала фанатам, что до сих пор верит в чудеса и сказки: Белоснежку, серого волка и гномов. В личном микроблоге артистка призналась, что в душе всегда остается маленькой девочкой. Публикацию ведущая сопроводила соответствующим снимком. На фото Анна Семенович держит в руках огромного плюшевого медведя. Подписчики поддержали артистку, отметив, что все люди в душе маленькие дети. Многие отметили, что Семенович очень красивая и милая. Некоторые написали, что артистке удалось точно выразить мысль.За 40 минут с момента публикации новый пост Анны Семенович оценили более двух тысяч пользователей, а комментарии оставили около 60 человек.