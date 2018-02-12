Мнения

"Закройте двери, распахните занавески": Как экономно обогреть свой дом зимой

Сохранение тепла - важная задача, для решения которой нужно знать несколько секретов.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Звёзды объединились в поддержку DJ Smash и требуют суда над депутатом Евгений Плющенко поздравил фигуристов–олимпийцев с серебром Василия Ливанова шокировало состояние Армена Джигарханяна Кардашьян повеселила фанатов снимком у мусорника Пользователи Сети не хотят видеть новости о катастрофах и знать погибших Девственница из Канады забеременела в 29 лет с помощью ЭКО из-за отвращения к сексу Жители Волгограда на коньках передвигаются по городу Американские астрономы предупредили о скором охлаждении Солнца Онкологи из США придумали эффективный способ борьбы с раком Стали известны крупнейшие сайты, где работают скрытые браузерные майнеры В результате падения Настя Самбурская отбила копчик Спасательные работы на месте крушения Ан-148 продлятся неделю
| | Семенович: Внутри меня живет маленькая девочка

Семенович: Внутри меня живет маленькая девочка

Вчера, 20:03
Анна Семенович продолжает активно вести личный микроблог. В Instagram звезда призналась поклонникам, что она всегда остается маленькой девочкой.

Семенович: Внутри меня живет маленькая девочка

 

Анна Семенович рассказала фанатам, что до сих пор верит в чудеса и сказки: Белоснежку, серого волка и гномов. В личном микроблоге артистка призналась, что в душе всегда остается маленькой девочкой. Публикацию ведущая сопроводила соответствующим снимком. На фото Анна Семенович держит в руках огромного плюшевого медведя. Подписчики поддержали артистку, отметив, что все люди в душе маленькие дети. Многие отметили, что Семенович очень красивая и милая. Некоторые написали, что артистке удалось точно выразить мысль.

За 40 минут с момента публикации новый пост Анны Семенович оценили более двух тысяч пользователей, а комментарии оставили около 60 человек.
Виктория Озерова
Новости по теме
Поклонники высмеяли «поплывшую» грудь Анны Семенович
Поклонники высмеяли «поплывшую» грудь Анны Семенович

Анна Семенович находясь в отпуске, продолжает радовать поклонников своими свежими снимками. Однако последняя фотография в купальнике смутила

Анна Семенович стала называть себя мамой
Анна Семенович стала называть себя мамой

Российская певица и телевизионная ведущая Анна Семенович продолжает радовать своих поклонников нестандартными постами в соцсети Instagram. Анна Семенович стала

Анна Семенович пожаловалась на лень
Анна Семенович пожаловалась на лень

Актриса и телеведущая Анна Семенович пожаловалась подписчикам в Instagram на "ленивое настроение". Звезда призналась, что с трудом заставила себя покинуть дом.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости