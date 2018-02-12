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| | Мария Кожевникова учится жить заново

Мария Кожевникова учится жить заново

Вчера, 20:06
Российская актриса Мария Кожевникова посвящает нынешний год переосмыслению собственной жизни. Она намерена начать жить заново.

Мария Кожевникова учится жить заново

 

Мария Кожевникова приняла решение переосознать свою жизнь, которую она хочет начать с чистого листа. По личным причинам она не может в настоящее время высказать все мысли касательно душевного состояния, но если бы это произошло то, по ее мнению, у подписчиков произошел бы «взрыв». Также, судя по откровению Кожевниковой, она рада, что ушла из политической жизни России, где, вероятно ей совсем не нравилось.
 
Некоторые подписчики пожелали знать, какие мысли могла бы поведать им актриса. Другие, глядя на знаменитость, принялись желать ей счастья, радости и всего положительного в жизни. Третьи написали о своем восхищении актрисой, назвав ее «светлой девушкой, матерью, дочерью и женой». Не обошлось т без критики. Автор такого поста не удивлен тому, что Мария оставила политику. По его мнению, она бы и далее поддерживала действующий режим, который «развалил всю страну». Критик посоветовал Кожевниковой для начала объехать Россию для интереса, чтобы узнать, как обстоят дела в провинциях.

Никита Готский
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