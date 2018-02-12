Мария Кожевникова учится жить заново

Мария Кожевникова приняла решение переосознать свою жизнь, которую она хочет начать с чистого листа. По личным причинам она не может в настоящее время высказать все мысли касательно душевного состояния, но если бы это произошло то, по ее мнению, у подписчиков произошел бы «взрыв». Также, судя по откровению Кожевниковой, она рада, что ушла из политической жизни России, где, вероятно ей совсем не нравилось.
Мария Кожевникова учится жить зановоВчера, 20:06
В своем личном микроблоге в Instagram Мария Кожевникова рассказала, что у нее подрастают трое защитников. Также актриса спросила у поклонников, есть ли у них
Мария Кожевникова отказалась от посещений салонов красоты. Актриса объясняет это тем, что у нее каждая минута на счету. Даже своих сыновей, Ваню и Максима,
Актриса Мария Кожевникова выложила на своем профиле в сети Instagram фотографию, к которой написала комментарий, посвященный ее дню рождения. Сегодня