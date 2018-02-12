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| | Новый ухажер? Ольга Бузова готовится к 14 февраля

Новый ухажер? Ольга Бузова готовится к 14 февраля

Вчера, 19:35
Ольга Бузова поделилась с подписчиками в Instagram новым фото. На снимке певица запечатлена в комнате полной огромных цветов и воздушных шаров в виде сердец. Телеведущая объяснила, что так она готовится ко Дню всех влюбленных.

Новый ухажер? Ольга Бузова готовится к 14 февраля

 

Ольга Бузова рассказала поклонникам, что уже начала готовиться к 14 февраля. В личном микроблоге певицы появилось фото в комнате с огромными воздушными шарами в виде сердец и красными цветами. В подписи Бузова поделилась восторгом по поводу созданной ею обстановки и спросила, как пользователи готовятся ко Дню всех влюбленных. Менее чем за полчаса публикацию оценили около 130 тысяч человек, а тысячу оставили свои комментарии.

Подписчики отметили красоту цветов и шаров, но выразили опасения, что они «не доживут» до праздника. Многие обратили внимание на новую прическу ведущей. Некоторые отметили, что длинные и темные волосы ей очень идут, другим же показалось, что это прибавило Бузовой несколько лет.
Виктория Озерова
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