"Налицо психическое расстройство". Волочкова получила ответ от "злыдней"

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram запустила первый конкурс, в котором разыгрывает косметику для подписчиков. Победитель получит набор средств марки, которую рекламирует знаменитость. Итоги будут подведены 14 февраля. Условия были достаточно несложные, среди них – отмечаться в комментариях к записи. Интернет-пользователи так и сделали, однако несколько не в том ключе, который, возможно, ожидала Анастасия Волочкова.

Ирина Летинская

Ранее балерина не устраивала никаких конкурсов на своей странице в Сети, а теперь неожиданно начала один, никак не пояснив, почему именно сейчас. Учитывая крайне негативное отношение многих комментаторов к Анастасии Волочковой, что перешло уже практически в открытое противостояние, интернет-пользователи сделали выводы, что таким образом знаменитость решила просто «подкупить» своих подписчиков. Также они отметили, что в посте было много внимания именно на саму косметику, в связи с чем он имел достаточно рекламный характер. Вышло, что Анастасия Волочкова больше не поклонников радовала, а сама зарабатывала, рассказывая о продукции фирмы.В итоге, балерине ещё и припомнили, как совсем недавно она назвала своих хейтеров «кумушками» и «злыднями». Анастасия Волочкова подчеркнула, что её уже «достало» такое отношение, так как критикующие её интернет-пользователи не способны смотреть за собой и вообще являются «больными» людьми. Балерина пообещала «расплату» особо активным хейтерам.Теперь Анастасия Волочкова неожиданно стала предлагать косметику в качестве подарка. О разбирательствах с недовольными не было сказано ни слова, и некоторые интернет-пользователи с сарказмом отметили, что у балерины достаточно резко меняется настроение. Некоторые предположили, что оно зависит от её нового кавалера Михаила. Когда тот порадует Анастасию Волочкову в определённых моментах совместной жизни, то и с собственными подписчиками селебрити добра.В итоге, интернет-пользователи сделали выводы, что у балерины может быть какое-то психическое расстройство. Они порекомендовали знаменитости посетить врача, а потом уже думать, как вести себя в Instagram. Некоторые также обратили внимание на внешность Анастасии Волочковой. По их мнению, ноги на снимках, посвящённых конкурсу, вышли достаточно некрасиво. Отдельных подписчиков вообще поразило, для чего было в таком виде рекламировать косметику. Они с сарказмом подчеркнули, что Анастасии Волочковой «лишь бы раздеться», также отнеся это к необходимости посетить врача в связи с навязчивой манией оголяться на публике.