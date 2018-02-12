Анастасия Волочкова помогла осуществить мечту девочке-инвалиду

Балерина Анастасия Волочкова встретилась с девочкой-инвалидом и помогла осуществить ее мечту. Встреча была организована благотворительным фондом «Подарок ангелу».

Благотворительный фонд «Подарок ангелу» организовал встречу девочки, которая больна ДЦП, с известной российской балериной Анастасией Волочковой в балетной студии. Видео, освещающее про подробности встречи, опубликовано в Instagram-профиле знаменитости.Как сообщила девочка в ходе ролика, она давно мечтала встретиться с Волочковой, которая является ее кумиром в балете. В подписи к публикации балерина сообщила, что очень рада поучаствовать в осуществлении детской мечты, и ей было очень приятно, что ребенок хотел встретиться именно с ней. Глядя на реакцию девочки от встречи, Волочкова пришла к выводу, что «живет не зря».Оказалось, что гостья Волочковой тоже танцует, а еще поет. Балерина пригласила девочку вместе с мамой на свой благотворительный концерт.