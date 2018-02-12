Василия Ливанова шокировало состояние Армена Джигарханяна

Василий Ливанов решил поделиться своими впечатлениями после общения с Арменом Борисовичем Джигарханяном. Дело в том, что Ливанов является близким товарищем известного актера, но увидев Джигарханяна, он не смог поверить в происходящее. После третьего развода Армен Борисович ведет себя неподобающе.

Позвонив на телефон, Василий Ливанов хотел выразить слова поддержки, но Джигарханян не давал вставить и слова, к тому же начал излагаться матерными словами, при этом громко крича в трубку. После развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской Армен Джигарханян сам на себя не похож. Он начал упрекать весь женский пол в том, чтобы они не появлялись на свет. Свою бывшую жену он обвиняет в воровстве. Товарищ знаменитости не может поверить, как может буквально на глазах измениться человек, это уже не тот великий актер, которого привык видеть Василий Ливанов.

Также коллега Джигарханяна был в шоке от его внешности: усы неравномерны, совсем не ухожены, к тому же на нём этот ужасный больничный халат. В таком виде артист кричал в камеру телефона «Воровка!Посадить воровку!». До расторжения брака Армен Борисович благодарил Виталину Цымбалюк-Романовску за то, что она смогла вытащить его из огромной неприятности. Из какой беды спасла бывшая жена никто не знает, но и почему мнение так кардинально изменилось, никто также даже не догадывается.Как известно, суд одобрил развод, после чего Виталине Цымбалюк-Романовской оставили элитную жилищную территорию.