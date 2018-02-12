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| | Василия Ливанова шокировало состояние Армена Джигарханяна

Василия Ливанова шокировало состояние Армена Джигарханяна

Вчера, 19:08
Василий Ливанов решил поделиться своими впечатлениями после общения с Арменом Борисовичем Джигарханяном. Дело в том, что Ливанов является близким товарищем известного актера, но увидев Джигарханяна, он не смог поверить в происходящее. После третьего развода Армен Борисович ведет себя неподобающе.

Василия Ливанова шокировало состояние Армена Джигарханяна

 

Позвонив на телефон, Василий Ливанов хотел выразить слова поддержки, но Джигарханян не давал вставить и слова, к тому же начал излагаться матерными словами, при этом громко крича в трубку. После развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской Армен Джигарханян сам на себя не похож. Он начал упрекать весь женский пол в том, чтобы они не появлялись на свет. Свою бывшую жену он обвиняет в воровстве. Товарищ знаменитости не может поверить, как может буквально на глазах измениться человек, это уже не тот великий актер, которого привык видеть Василий Ливанов.

Василия Ливанова шокировало состояние Армена Джигарханяна

 

Также коллега Джигарханяна был в шоке от его внешности: усы неравномерны, совсем не ухожены, к тому же на нём этот ужасный больничный халат. В таком виде артист кричал в камеру телефона «Воровка!Посадить воровку!». До расторжения брака Армен Борисович благодарил Виталину Цымбалюк-Романовску за то, что она смогла вытащить его из огромной неприятности. Из какой беды спасла бывшая жена никто не знает, но и почему мнение так кардинально изменилось, никто также даже не догадывается.

Как известно, суд одобрил развод, после чего Виталине Цымбалюк-Романовской оставили элитную жилищную территорию.
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