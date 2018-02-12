Кардашьян повеселила фанатов снимком у мусорника

Модель Ким Кардашьян показала снимок, где она предстал перед фанатами на мусорнике. Необычное изображение звезды появилось в Instagram.

Никита Готский

На фото Кардашьян одета в наряд коричневого цвета с логотипом итальянского модного дома Fendi: колготки, шубу и топ. Снимок набрал больше 2,6 миллионов лайков и вызвал восторженные отзывы со стороны пользователей, а один из них назвал модель «гордостью нации», правда, не уточнив, какой именно.Многим фолловерам новое изображение Ким сильно не понравилось. Они считают, через определенное время детям знаменитости придется заплатить за плохой вкус их матери, а другой человек написал, что Кардашьян наконец-то нашла себе друга, намекая на контейнер с отходами, возле которого находится армяно-американская модель.Напомним, недавно российская звезда Ольга Бузова опубликовала снимок, где показала подписчикам свое платье, чем вызвала смех у читателей. По их мнению, платье сильно полнит ведущую.