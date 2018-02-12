Кардашьян повеселила фанатов снимком у мусорника

Кардашьян повеселила фанатов снимком у мусорникаВчера, 18:41
Многим фолловерам новое изображение Ким сильно не понравилось. Они считают, через определенное время детям знаменитости придется заплатить за плохой вкус их матери, а другой человек написал, что Кардашьян наконец-то нашла себе друга, намекая на контейнер с отходами, возле которого находится армяно-американская модель.
Напомним, недавно российская звезда Ольга Бузова опубликовала снимок, где показала подписчикам свое платье, чем вызвала смех у читателей. По их мнению, платье сильно полнит ведущую.
Российская модель Анастасия Квитко опубликовала в Instagram снимок, где показала оголенную грудь. Фотография «русской Ким Кардашьян» набрала более 70 000
Американская актриса и фотомодель 35-летняя Ким Кардашьян опубликовала снимок, на котором предстала перед фанатами в коротком, обтягивающем платье
Российская модель, известная под псевдонимом «Русская Кардашьян», Анастасия Квитко, опубликовала в социальной сети Instagram новую откровенную фотографию.