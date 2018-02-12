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| | Ольгу Бузову назвали толстой из-за платья

Ольгу Бузову назвали толстой из-за платья

Вчера, 18:32
Популярную ведущую Ольгу Бузову назвали толстой из-за ее одежды. Звезда выложила в Сеть фото в новом платье, чем удивила юзеров.

Ольгу Бузову назвали толстой из-за платья

 

Ольга Бузова предстала перед подписчиками в Instagram в темном платье от Беллы Потемкиной с глубоким V-вырезом и большим разрезом на бедре. По мнению фолловеров, в данном одеянии телеведущая и поп-исполнительница смотрится, как толстая женщина, они считают, что наряд полнит ее. Других удивило лицо экс-жены Дмитрия Тарасова. «Вечно опухшая, отекшая, старая надутая», - так охарактеризовали Бузову подписчики. Несмотря на критику, снимок набрал больше 260 000 лайков.

Ранее Филипп Киркоров разместил в Сети фото, где он находится в компании Филиппа Плейна на Неделе моды в США. Внешность певца позабавила поклонников.
Никита Готский
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