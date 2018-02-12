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| | Виктория Одинцова показала подтянутую попу

Виктория Одинцова показала подтянутую попу

Вчера, 18:10
В интернете появилось фото, на котором знаменитая модель Виктория Одинцова продемонстрировала свою подтянутую и сексуальную попу.

Виктория Одинцова показала подтянутую попу

 

На новом снимке, которое опубликовано в личном аккаунте модели в Instagram она запечатлена лежащей обнаженной в ванной. На фотокарточке также отчетливо видно, как из пены виднеется прекрасная загорелая попа. Сама модель повернута к фотографу спиной, читает книгу и вообще не реагирует на то, что ее снимают в такой интригующий момент. Помимо фотографии Одинцова оставила в сети пост, в котором спрашивала у поклонников, не против ли они, что она немного почитает.

Виктория Одинцова показала подтянутую попу

 

За 14 минут нахождения в сети фото набрало почти 18 тысяч лайков. Поклонники восхитились сексуальными формами, однако были и такие, которые критически отнеслись к публикации. Один даже написал, чтобы модель надела белье, а потом читала.
Анна Котова
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