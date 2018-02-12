Виктория Одинцова показала подтянутую попу

В интернете появилось фото, на котором знаменитая модель Виктория Одинцова продемонстрировала свою подтянутую и сексуальную попу.

На новом снимке, которое опубликовано в личном аккаунте модели в Instagram она запечатлена лежащей обнаженной в ванной. На фотокарточке также отчетливо видно, как из пены виднеется прекрасная загорелая попа. Сама модель повернута к фотографу спиной, читает книгу и вообще не реагирует на то, что ее снимают в такой интригующий момент. Помимо фотографии Одинцова оставила в сети пост, в котором спрашивала у поклонников, не против ли они, что она немного почитает.

Анна Котова

За 14 минут нахождения в сети фото набрало почти 18 тысяч лайков. Поклонники восхитились сексуальными формами, однако были и такие, которые критически отнеслись к публикации. Один даже написал, чтобы модель надела белье, а потом читала.