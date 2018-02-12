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| | Под прицелом папарацци: Дочь Курта Кобейна "показала интимные места" на пляже

Под прицелом папарацци: Дочь Курта Кобейна "показала интимные места" на пляже

Вчера, 19:52
Фрэнсис Бин Кобейн, дочь легендарного рок-музыканта Курта Кобейна и Кортни Лав, поразила своим внешним видом во время отдыха на Гавайях. Там девушка проводила романтические выходные со своим парнем, вокалистом и гитаристом группы The Ceremonies Мэттью Р. Куком, с которым они недавно отметили годовщину отношений.

Под прицелом папарацци: Дочь Курта Кобейна "показала интимные места" на пляже

 

Фрэнсис Бин Кобейн была в крошечном чёрном бикини, который не скрывал ничего из её фигуры и даже приоткрывал лишнее. Это удивило публику, так как раньше девушка не позволяла себе так оголяться. Видимо, на отдыхе с любимым человеком дочь Курта Кобейна позволила себе расслабиться, забыв о существовании папарацци, поймавших её в таком виде.

Поклонники неоднозначно отреагировали на «оголение» и частичную демонстрацию «интимных мест» знаменитости. Одних это порадовало, поскольку они считали, что Фрэнсис Бин Кобейн раньше слишком скромничала. Другие наоборот подчеркнули, что у девушки несколько не та фигура, чтобы себе подобное позволять. Параметры у дочери Курта Кобейна не модельные, а потому то, что она надела слишком открытый купальник, вызвало больше шока, чем радости.

Под прицелом папарацци: Дочь Курта Кобейна "показала интимные места" на пляже

 

Впрочем, часть фанатов выступили на защиту, ответив критикам, что это хорошо, что артистка не стесняется своей фигуры. Пусть она и не идеальная, но является примером для современной молодёжи, показывая, что нужно просто вести себя расслабленно, а не заковывать в никому не нужные рамки. Фрэнсис Бин Кобейн эти замечания в настоящее время никак не прокомментировала, продолжая просто наслаждаться отдыхом с любимым человеком.

В целом, дочь знаменитого рокера достаточно спокойная и уравновешенная. Она является художницей, и картины Фрэнсис Бин Кобейн можно увидеть в галереях Лос-Анджелеса. Также селебрити любит готовить. У неё есть отдельный аккаунт в Instagram, где знаменитость время от времени выставляет только кулинарные рецепты.

Некоторые поклонники предсказывают, что скоро дочь Курта Кобейна может даже представить свою книгу о том, как что-то вкусно приготовить, в своём очень интересном стиле. Публикации демонстрируют, что пусть супер-поваром девушку и нельзя назвать, однако есть достаточно сложные блюда, которые ей явно очень хорошо удаются. Среди них, например, яблоко, запечённое в авокадо.
Ирина Летинская
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