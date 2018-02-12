Под прицелом папарацци: Дочь Курта Кобейна "показала интимные места" на пляже

Фрэнсис Бин Кобейн, дочь легендарного рок-музыканта Курта Кобейна и Кортни Лав, поразила своим внешним видом во время отдыха на Гавайях. Там девушка проводила романтические выходные со своим парнем, вокалистом и гитаристом группы The Ceremonies Мэттью Р. Куком, с которым они недавно отметили годовщину отношений.

Фрэнсис Бин Кобейн была в крошечном чёрном бикини, который не скрывал ничего из её фигуры и даже приоткрывал лишнее. Это удивило публику, так как раньше девушка не позволяла себе так оголяться. Видимо, на отдыхе с любимым человеком дочь Курта Кобейна позволила себе расслабиться, забыв о существовании папарацци, поймавших её в таком виде.Поклонники неоднозначно отреагировали на «оголение» и частичную демонстрацию «интимных мест» знаменитости. Одних это порадовало, поскольку они считали, что Фрэнсис Бин Кобейн раньше слишком скромничала. Другие наоборот подчеркнули, что у девушки несколько не та фигура, чтобы себе подобное позволять. Параметры у дочери Курта Кобейна не модельные, а потому то, что она надела слишком открытый купальник, вызвало больше шока, чем радости.

Ирина Летинская

Впрочем, часть фанатов выступили на защиту, ответив критикам, что это хорошо, что артистка не стесняется своей фигуры. Пусть она и не идеальная, но является примером для современной молодёжи, показывая, что нужно просто вести себя расслабленно, а не заковывать в никому не нужные рамки. Фрэнсис Бин Кобейн эти замечания в настоящее время никак не прокомментировала, продолжая просто наслаждаться отдыхом с любимым человеком.В целом, дочь знаменитого рокера достаточно спокойная и уравновешенная. Она является художницей, и картины Фрэнсис Бин Кобейн можно увидеть в галереях Лос-Анджелеса. Также селебрити любит готовить. У неё есть отдельный аккаунт в Instagram, где знаменитость время от времени выставляет только кулинарные рецепты.Некоторые поклонники предсказывают, что скоро дочь Курта Кобейна может даже представить свою книгу о том, как что-то вкусно приготовить, в своём очень интересном стиле. Публикации демонстрируют, что пусть супер-поваром девушку и нельзя назвать, однако есть достаточно сложные блюда, которые ей явно очень хорошо удаются. Среди них, например, яблоко, запечённое в авокадо.