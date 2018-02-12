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| | Извращенец и свингер. Голый Панин показал, как занимается сексом

Извращенец и свингер. Голый Панин показал, как занимается сексом

Вчера, 17:45
Алексей Панин продолжает будоражить умы общественности своими свободными взглядами на интимные отношения. На этот раз поводом для многочисленных дискуссий стал пост актера о свингерстве, нудизме и сексуальном извращении. На фото Панин и его партнерша, лицо которой оказалось скрытым, обнимают друг друга в море. Визуально заметно, что оба партнера голые, да и подпись господина Панина расставила все точки над «и». Подписал снимок артист громко: «В мужчине главное – чувство юмора. А если он еще и извращенец – то он идеален!». Фото с хештегом «#Счастье #жизнь#свобода #нудисткийпляж #свингеры#АлексейПанин #Панин #секс», навел пользователей сети на мысль о демонстрации Паниным сексуальных ласк. «Леша Вы с этой девушкой расстались?», - поинтересовались его поклонники.

Извращенец и свингер. Голый Панин показал, как занимается сексом

 

Многие критики принялись обсуждать подобное поведение артиста. «Сыграйте идиота, вам даже маскироваться не надо», «… если вам скучно, то снимите на камеру свою мастурбацию, и выложите, а мы оценим», - ответили критики Панину. Однако сам пост не единственно привлек внимание аудитории актера. Поводом для дискуссии оказался не только факт очередного откровения Панина, но и идентификация Крыма, как Россию. Многие поддержали артистка, однако нашлись и те, кто начал апеллировать к международному праву и историческим фактам. «Потёмкин присоединил Крым несколько столетий назад. Учите историю», - написал один из подписчиков актера.

Примечательно, что последние посты Алексея Панина в Instagram отмечаются радикальностью актера. Так, недавно актер вступил в словесную перепалку с Максимом Галкин, которого он публично обозвал геем. Не стеснялся в выражениях актер и после, записывая видеообращения на этот счет и публикуя неоднозначные посты относительно личности супруга Примадонны. Затем артист не постеснялся показать средний палец своим подписчикам. Никак не прокомментировав подобное поведение, лишь подписав пост своим именем. В сети то и дело появляются гневные комментарии о том, что подобное поведение артиста наводит на мысль о лишении его родительских прав. «Разве можно ему доверять воспитание ребёнка, тем более-девочки!», - прокомментировала последний пост Панина его подписчица.
Дыль Лилия
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