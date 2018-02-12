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| | Певица Слава рассказала поклонникам, почему не дает интервью

Певица Слава рассказала поклонникам, почему не дает интервью

Вчера, 17:35
Слава призналась, что давно не давала интервью и не появлялась в различных шоу на телевидении из-за того, что в последнее время развелось много «грязных» программ, и она была слишком занята. Об этом она рассказала поклонникам в личном микроблоге в Instagram.

Певица Слава рассказала поклонникам, почему не дает интервью

 

Слава разместила новую публикацию в личном микроблоге. Она поведала фанатам о том, чем был наполнен предыдущий год. Певица дала много концертов, записывала новые песни и клипы, все свободное время посвящала семье и дочерям, не обошлось и без трудностей. Артистка призналась, что из-за загруженности давно не давала интервью и не появлялась на телевидении. Также ситуация обстоит так из-за обилия «грязных» шоу. Далее Слава подробно рассказала о своем «банном дне» и поздравила подписчиков с началом Масленицы.

Поклонники отметили, что певица «очень настоящая» и искренняя, и поздравили ее в ответ. За полчаса пост набрал более 600 лайков.
Виктория Озерова
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