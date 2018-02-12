Ольга Серябкина столкнулась с детскими страхами в шоу «Деньги или позор»

Ольга Серябкина даже с детскими страхами сталкивается, не теряя образа сексапильной красавицы. Именно это и случилось в ходе программы «Деньги или позор», что выходит в эфир на телеканале ТНТ4. Солистка коллектива пришла на передачу проверить собственную самоиронию, однако ее ожидали более серьезные испытания, которые ей устроил ведущий Дядя Витя.

Николай Офицеров

Сам Дядя Витя, как известно, не стесняется на выражения, несмотря на то, какой артист перед ним находится, вот и Ольге Серябкиной он то и дело отвешивал различные комплименты, которые, правда заканчивались весьма нелепо. К примеру, ведущий сравнивал ее с бочкой кваса, к которой в 35-градусную жару выстраиваются в очередь мужики.Он признал, что Ольга симпатичная девушка и симпатичнее нее на передаче был только бывший резидент Comedy Club, а ныне певец Тимур Родригез. Серябкина вынуждена была, как и все гости шоу, терпеть издевки и провокации от Дяди Вити и даже спасать его от сердечного приступа в сексапильном костюме медсестры.Самым сложным, признавалась позже Ольга, оказался тот момент, когда Дядя Витя предложил озвучить одну из новейших разработок из Сколково – куклу-робота. Это оказалось одним из главных страхов звезды.«Я с детства ненавижу кукол. Не хочу даже пытаться искать причины этой фобии в своем подсознании. Еще с детства я их недолюбливала и постоянно с ними что-то делала, руки-ноги отрывала, всячески разрисовывала и тому подобное», - заявила Серябкина в ходе шоу.