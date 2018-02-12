Ольга Серябкина столкнулась с детскими страхами в шоу «Деньги или позор»

Сам Дядя Витя, как известно, не стесняется на выражения, несмотря на то, какой артист перед ним находится, вот и Ольге Серябкиной он то и дело отвешивал различные комплименты, которые, правда заканчивались весьма нелепо. К примеру, ведущий сравнивал ее с бочкой кваса, к которой в 35-градусную жару выстраиваются в очередь мужики.
Он признал, что Ольга симпатичная девушка и симпатичнее нее на передаче был только бывший резидент Comedy Club, а ныне певец Тимур Родригез. Серябкина вынуждена была, как и все гости шоу, терпеть издевки и провокации от Дяди Вити и даже спасать его от сердечного приступа в сексапильном костюме медсестры.
Самым сложным, признавалась позже Ольга, оказался тот момент, когда Дядя Витя предложил озвучить одну из новейших разработок из Сколково – куклу-робота. Это оказалось одним из главных страхов звезды.
«Я с детства ненавижу кукол. Не хочу даже пытаться искать причины этой фобии в своем подсознании. Еще с детства я их недолюбливала и постоянно с ними что-то делала, руки-ноги отрывала, всячески разрисовывала и тому подобное», - заявила Серябкина в ходе шоу.