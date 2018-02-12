Модно или уродство: Ксения Бородина похвасталась новыми костюмами дочерей

Знаменитая ведущая и экс-участница проекта «Дом-2» Ксения Бородина опубликовала в интернете первое после отпуска фото, из которого следует, что Москва их встретила морозом и большим количеством снега.

На новом снимке запечатлены дочери Ксении Бородиной Мария и Теона. За спинами девочек хорошо видны сугробы и заснеженная дорога. Сами девчонки одеты в теплые костюмы, которые не позволяют морозному воздуху забраться под одежду. Вместе с фотографией Бородина разместила в сети и пост, из которого следует, что костюмы она приобрела у бренда Керри. Еще Ксения написала, что именно эта теплая одежда вызывает у нее чувство спокойствия, так как ее девчонки в тепле. Также в своем посте знаменитость поведала, что в магазинах бренда Керри, а также в интернет-магазине сейчас проводится конкурс на весеннюю коллекцию, в котором разыгрывается 5 комплектов на выбор победителя.

Анна Котова

За 25 минут пост и сам снимок набрали почти 58 тысяч лайков. Не все поклонники знаменитости разделили ее радость. Они написали, что из-за рекламы такого бренда на детей готовы мешки одеть. Другой пользователь написал, что сейчас для малышей шьют самое настоящее уродство. Однако, были и такие фанаты, которые восхищались теплой одеждой и самими девочками. Одна поклонница даже спросила, где можно купить луноходы маленького размера.