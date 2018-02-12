Тимати опубликовал очередное послание к избившему диджея депутату

Сегодня Тимати уже публиковал свои мысли по поводу произошедшего несколько дней назад конфликта в Перми. В одном из баров города избили Dj Smash. В злодеянии подозревается депутат от фракции «Единая Россия» Александр Телепнев, который при этом опровергает обвинения. Предполагается, что парламентарий избил музыканта в стенах заведения. Тимати возмутился произошедшим, став на сторону коллеги. По его мнению, поступок Телепнева не может быть оправдан, а его самого нужно наказать.
По данному факту рэпер опубликовал второе обращение к депутату в Instagram. По его словам, чиновник, находившийся в пьяном виде, зашел в бар, где сфотографировался с диджеем. Снимок не понравился Телепневу и его другу, но сделать повторный Sj Smash отказался. За это депутат схватил артиста и принялся избивать его. Тимати указал, что происходящее видели свидетели, и ему не удастся выйти сухим из воды.