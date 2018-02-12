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| | Замужем и блондинка: В Сети обсуждают первое фото Ольги Бузовой в Instagram

Замужем и блондинка: В Сети обсуждают первое фото Ольги Бузовой в Instagram

Сегодня, 16:58
Самые внимательные поклонники Ольги Бузовой, среди десяти тысяч снимков, смогли отыскать самую первую фотографию знаменитости в Instagram. Поклонники единогласно посчитали, что тогда артистка выглядела намного счастливее.

Замужем и блондинка: В Сети обсуждают первое фото Ольги Бузовой в Instagram

 

В Сети поклонники Ольги Бузовой стали активно комментировать её первое селфи, когда девушка ещё не была королевой Instagram. В кадре Бузова позирует вместе со своим тогда ещё мужем футболистом «Локомотива» Дмитрием Тарасовым. Фолловеры отметили, что Ольге больше идет быть блондинкой, и во времена замужества она выглядела намного счастливее.

Замужем и блондинка: В Сети обсуждают первое фото Ольги Бузовой в Instagram

 

«Кто-то сумел до нее долистать?», «С блондинистым цветом волос было лучше. Зачем она перекрасилась?», «Тогда ещё так мало лайков набирала», «Оля, тебе идет быть замужней», - комментировали снимок интернет-пользователи.
Светлана Славянская
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