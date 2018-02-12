Дочь Джонни Холлидея будет оспаривать в суде наследство отца

Актриса Лора Смет, которая является дочерью рок-исполнителя Джонни Холлидея, решила подать в суд иск на оспаривание завещания своего родителя.

Французский рок-исполнитель Джонни Холлидей в последние дни своей жизни составил завещание, в котором указывается, что все имущество и авторские права на композиции достаются его супруге, 42-летней Летиции Холлидей. Также Джонни Холидей указал, что в случае смерти его жены, все имущество переходит дочерям, которых в 2004 и в 2008 годах семейная пара удочерила. В завещании отца, к большому огорчению Лора Смет не включена, о ней в документе даже и не указывается ни слова. Смет обратилась за помощью к своим адвокатам, которые и будут в суде предоставлять интересы актрисы. Также вместе с ней в качестве истца в суде выступит сводный брат звезды Дэвид Холлидей.

Пелагея Лебединская

Отметим, что Лора Смет является плодом яркой, но кратковременной любовной связи между французской актрисой Натали Бай и Джонни Холлидеем.