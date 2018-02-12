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| | Кристина Орбакайте анонсировала свой новый видеоклип

Кристина Орбакайте анонсировала свой новый видеоклип

Сегодня, 16:43
Известная российская исполнительница Кристина Орбакайте анонсировала выпуск нового клипа под названием «Фарс». Трейлер ролика доступен в ее аккаунте в Instagram.

Кристина Орбакайте анонсировала свой новый видеоклип

 

Сегодня Орбакайте обнародовала очередной пост в Instagram, выложив для обзора трейлер нового видеоклипа «Фарс». Премьера состоится в ближайшую пятницу.

Подписчики, давно ожидавшие новенького в творчестве любимой певицы, дико обрадовались этому признанию Кристины. «Ждем», - пишут они под трейлером, надеясь, что Орбакайте выпустила шедевр, который сможет проникнуть в души ее поклонников. В кратковременном ролике «Фарс» певица предстает в откровенном виде, что еще больше взбудоражило фанатов. Как выразился один из юзеров, в новом клипе Кристина стала больше напоминать ее не менее знаменитую мать Примадонну Аллу Пугачеву, которая тоже не прочь иногда продемонстрировать свои женские формы публике.
Никита Готский
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