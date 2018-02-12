Водянову раскритиковали за снимок с прокладкой

В конце предыдущего года Наталья Водянова в проекте Flotracker обсудила тему женского здоровья с Эмилией Ратаковски. Теперь модель решила продолжить тему в личном микроблоге в Instagram, обнародовав фото с прокладкой, что вызвало осуждение пользователей.

Виктория Озерова

В микроблоге Натальи Водяновой появилась новая публикация. В посте модель предлагает подписчикам открыто поговорить о женском здоровье, сопроводив слова фото с прокладкой. Демонстрирование предмета личной гигиены вызвало у поклонников отвращение. Некоторые отреагировали очень агрессивно, отметив, что публикация «отвратительная» и «тупая». За четыре часа негативные комментарии оставили более тысячи пользователей. Подписчики утверждают, что с таким же успехом модель могла поговорить о туалетной бумаге, так как это тоже естественно.Нашлись и те, кто защитил Водянову. Они написали, что модель недостаточно раскрыла тему, что и вызвало волну неодобрения.