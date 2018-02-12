Как не остаться с пустыми карманами после праздника? Составлен топ бюджетных подарков на День влюбленных

Мнения

Как не остаться с пустыми карманами после праздника? Составлен топ бюджетных подарков на День влюбленных

Порадовать дорогих людей можно недорого, но со вкусом.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Жители Волгограда на коньках передвигаются по городу Американские астрономы предупредили о скором охлаждении Солнца Онкологи из США придумали эффективный способ борьбы с раком Стали известны крупнейшие сайты, где работают скрытые браузерные майнеры В результате падения Настя Самбурская отбила копчик Спасательные работы на месте крушения Ан-148 продлятся неделю Принц Уильям и Кейт Миддлтон ожидают рождения близнецов В СК допросили диспетчера, курировавшего отправку Ан-148 с Домодедово Спустя сотни лет удалось раскрыть тайну "кричащей мумии" Лавров: РФ делает выводы из поставок США на Украину опасного оружия Галкин упомянул о собаке и Панине в эфире «Первого канала» Зонд Juno показал пейзажи Юпитера во всей красе
| | Водянову раскритиковали за снимок с прокладкой

Водянову раскритиковали за снимок с прокладкой

Сегодня, 16:39
В конце предыдущего года Наталья Водянова в проекте Flotracker обсудила тему женского здоровья с Эмилией Ратаковски. Теперь модель решила продолжить тему в личном микроблоге в Instagram, обнародовав фото с прокладкой, что вызвало осуждение пользователей.

Водянову раскритиковали за снимок с прокладкой

 

В микроблоге Натальи Водяновой появилась новая публикация. В посте модель предлагает подписчикам открыто поговорить о женском здоровье, сопроводив слова фото с прокладкой. Демонстрирование предмета личной гигиены вызвало у поклонников отвращение. Некоторые отреагировали очень агрессивно, отметив, что публикация «отвратительная» и «тупая». За четыре часа негативные комментарии оставили более тысячи пользователей. Подписчики утверждают, что с таким же успехом модель могла поговорить о туалетной бумаге, так как это тоже естественно.

Нашлись и те, кто защитил Водянову. Они написали, что модель недостаточно раскрыла тему, что и вызвало волну неодобрения.
Виктория Озерова
Новости по теме
«Разве это красиво?»: Наталью Водянову раскритиковали за скотч на ногах
«Разве это красиво?»: Наталью Водянову раскритиковали за скотч на ногах

Популярная российская модель Наталья Водянова всегда отличалась превосходным чувством стиля. Однако на этот раз знаменитость попала в модный конфуз, который

Модель Наталья Водянова показала трогательное фото с семьей
Модель Наталья Водянова показала трогательное фото с семьей

Модель Наталья Водянова поделилась со своими поклонниками трогательным фото с семьей в Instagram.

Наталья Водянова шокировала своих фанатов последним фото в Instagram
Наталья Водянова шокировала своих фанатов последним фото в Instagram

Модель Наталья Водянова, опубликовав последнее фото в Instagram, напугала своих поклонников. Многим подписчикам показалось, что она на изображении выглядит

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости