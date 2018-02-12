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| | Анна Седокова призналась, что растолстела за зиму

Анна Седокова призналась, что растолстела за зиму

Сегодня, 16:32
Знаменитая певица Анна Седокова признается, что набрала калории зимой, но обещает их сжечь. Об этом она сообщила в Instagram.

Анна Седокова призналась, что растолстела за зиму

 

Поп-звезда опубликовала пост в Сети, рассказав в холодной зиме, которую она пережила. В процессе самого нетеплого времени года Седокова умудрилась набрать лишние килограммы, но так как вскоре наступит долгожданная весна, Анна объявляет им войну. При этом певица утверждает, что нравится себе и полненькой, но чувствует, что ныне «настало время перемен».

Для спортивных занятий Седокова приобрела костюм для фитнеса, в котором и предстала перед подписчиками. По ее словам, наряд удобный и красивый. В конце поста она спрашивает у людей, кто составит ей компанию в подготовке к весне. «Физкультурное» сообщение знаменитости набрало более 4,7 тысяч лайков и множество комментариев фолловеров через 12 минут после публикации.
Никита Готский
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