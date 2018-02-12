Анна Бузова рассказала о грандиозных планах на 2018 год

Сестра известной телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна рассказала о собственных планах на 2018 год. Пост признаний она выложила в соцсеть Instagram.

Никита Готский

Анна Бузова много раз говорила поклонникам, что строит грандиозные планы на нынешний год, при этом она отмечает, что мечтать дело одно, а грамотно формулировать свои желания совсем иное. Анне адресованы комплименты со стороны подписчиков, которые считают ее красивой, успешной и интересующихся, как она все успевает делать. На это у девушки есть ответ.Как утверждает Анна Бузова, ее стремление развиваться идет от сердца. Сестра российской знаменитости говорит, что ей намного проще чувствовать зов своего сердца, если верно формировать собственные мысли. Она выражает благодарность людям, которые помогают ей в этом. «Это колоссальная работа над собой», - сообщает Анна, отмечая также, что если она приносит интерес, то пойдет и в удовольствие.