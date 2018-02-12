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| | «Пятьдесят оттенков свободы»: Дакота Джонсон изнурила себя диетами ради постельных сцен

«Пятьдесят оттенков свободы»: Дакота Джонсон изнурила себя диетами ради постельных сцен

Сегодня, 15:47
Звезда трилогии БДСМ-фильма актриса Дакота Джонсон в недавнем интервью призналась, что изнурила себя жесткими диетами и ежедневными тренировками ради откровенных постельных сцен в фильме «Пятьдесят оттенков свободы».

«Пятьдесят оттенков свободы»: Дакота Джонсон изнурила себя диетами ради постельных сцен

 

Дакота Джонсон сообщила американским журналистам, что сидела на строгой диете ради съемок горячих и сексуальных сцен с партнером по фильму Джейми Дорнаном. Актриса заявила, что за ней будет наблюдать значительная часть населения мира, именно поэтому она хотела быть в идеальной форме. Дакота Джонсон стала заниматься со знаменитым фитнес-тренером Рамоном Брагансом, чтобы тело было в тонусе.

28-летняя актриса два раза в неделю занималась йогой, остальное время было посвящено кардиотренировкам и растяжкам. Также Джонсон ограничила употребление жиров и простых углеводов и стала пить по литру чистой воды каждый день.
Светлана Славянская
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