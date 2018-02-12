Неловкий момент: Певица Холзи вышла на красную дорожку без белья

23-летняя певица Холзи была поймана в кадр папарацци в очень неловкий для себя момент. На благотворительной вечеринке известного фонда девушка вышла на красную дорожку в черном длинном платье без бретелек. Конфуз случился тогда, когда один из мужчин неловко наступил на шлейф подола.

Сергей Денисов

Оказывается, девушка забыла надеть нижнее белье и тут же стала добычей фотографов. Однако актриса даже не заметила своего откровенного вида и продолжала смело позировать «светской хронике».Вечеринка была благотворительной, все средства от продажи представленных лотов пойдут в фонд борьбы со СПИДом. Позднее Холзи вышла на сцену и исполнила одну из своих популярных песен. Певица успела переодеться в не менее откровенный наряд, однако нижнее бельё телесного цвета уже присутствовало на звезде.Поклонники Холзи в социальных сетях не разделяют восторгов желтых фотографов, которые полагают, что «звезда опозорилась». Напротив, все комментаторы успокаивают девушку, говоря, что настоящим позором было бы плохое исполнение песни на сцене.