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| | Неловкий момент: Певица Холзи вышла на красную дорожку без белья

Неловкий момент: Певица Холзи вышла на красную дорожку без белья

Сегодня, 16:08
23-летняя певица Холзи была поймана в кадр папарацци в очень неловкий для себя момент. На благотворительной вечеринке известного фонда девушка вышла на красную дорожку в черном длинном платье без бретелек. Конфуз случился тогда, когда один из мужчин неловко наступил на шлейф подола.

Неловкий момент: Певица Холзи вышла на красную дорожку без белья


 

Оказывается, девушка забыла надеть нижнее белье и тут же стала добычей фотографов. Однако актриса даже не заметила своего откровенного вида и продолжала смело позировать «светской хронике».

Вечеринка была благотворительной, все средства от продажи представленных лотов пойдут в фонд борьбы со СПИДом. Позднее Холзи вышла на сцену и исполнила одну из своих популярных песен. Певица успела переодеться в не менее откровенный наряд, однако нижнее бельё телесного цвета уже присутствовало на звезде.

Поклонники Холзи в социальных сетях не разделяют восторгов желтых фотографов, которые полагают, что «звезда опозорилась». Напротив, все комментаторы успокаивают девушку, говоря, что настоящим позором было бы плохое исполнение песни на сцене.
Сергей Денисов
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