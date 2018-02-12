Настасья Самбурская косит под Бэкхем

На новом снимке Самбурская изображена, сидящей на разобранной постели. Со своей короткой стрижкой она очень смахивает на Викторию Бэкхем, супругу знаменитого футболиста, даже одежду подобрала аналогичную. Первое, что бросается в глаза на снимке – это полосатый пиджак, который Настасья надела поверх белой футболки. Сам снимок знаменитость подписала: «Не звоните копам».
За 20 минут, которые фотография находилась в интернете, она набрала больше 16 тысяч отметок «нравится». Поклонники по достоинству оценили снимок и оставили много хороших комментариев. Большая половина подписчиков сошлась в одном, что Самбурская напоминаем Викторию Бэкхем.