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| | «А кто у нас тут такой хорошенький!»: В Сети назвали самых красивых «звёздных детей»

«А кто у нас тут такой хорошенький!»: В Сети назвали самых красивых «звёздных детей»

Сегодня, 16:55
В социальных сетях на аккаунтах популярных артистов больше всего внимания интернет-пользователей привлекают две темы – «обнажёнка», то есть, снимки или видео, где знаменитости полностью или частично оголяются на камеру, а также дети. Если первый пункт часто получается достаточно скандальным, то второй зачастую просто вызывает умиление. Подписчики селебрити начинают гадать, станет ли звёздный ребёнок таким, как его родители, в будущем, какие у него вообще таланты и так далее.

«А кто у нас тут такой хорошенький!»: В Сети назвали самых красивых «звёздных детей»

 

Начало 2018 года отметилось в том числе и тем, что некоторые российские знаменитости принялись уделять больше внимания второй теме. Она не столь скандальна, а, наоборот - приносит «белый пиар» - ребёнка-то критиковать не за что, можно поспорить только насчёт воспитания, но это не так важно. В Сети, наблюдая за тем, как артисты делятся самым сокровенным - фотографиями наследников, началось активное обсуждение по поводу того, кто из малышей достоин звания самого милого и похожего на звёздных родителей ребенка. Кого же интернет-пользователи признали самыми красивыми среди детей российских селебрити?

«А кто у нас тут такой хорошенький!»: В Сети назвали самых красивых «звёздных детей»

 

Среди девочек звание «Самая миленькая» у Арианны Волковой, дочери популярной актрисы Анны Хилькевич. Знаменитость несколько дней назад выставила фото, вспоминая, как у ребёнка прошёл день рождения. По словам интернет-пользователей, Арианна, которой всего два года, очень похожа на свою маму. У неё такая же весьма искренняя и красивая улыбка, и вообще девочка напоминает ангела. Второе место в рейтинге у 6-летней Моники Чернявской, дочери певицы Анны Седоковой. Третье и четвёртое интернет-пользователи отдали, соответственно, Лее Устименко-Вайнштейн, дочке рэпера Джигана, и Теоне Омаровой, мама которой – телеведущая Ксения Бородина.

«А кто у нас тут такой хорошенький!»: В Сети назвали самых красивых «звёздных детей»

 

Среди мальчиков больше всего приятных слов было сказано в адрес 4-летнего Гарри Галкина, сына пародиста Максима Галкина и примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой. Поклонники назвали мальчика «божественным ребёнком», очень душевным и талантливым. Особенно во внешности Гарри Галкина интернет-пользователям запомнились его глаза. Второе место у Ивана (Айвана) Васильева, сына популярной актрисы Марии Кожевниковой. Мальчика назвали очень весёлым и обладателем самой милой улыбки среди звёздных детей, чьи фото выставляют в Instagram.
Ирина Летинская
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