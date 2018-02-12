Дана Борисова опровергла данные о принудительном лечении от наркотиков

Ведущая Дана Борисова опровергает данные о том, что ее насильно отправляют на лечение от наркотической зависимости. Подобные сведения она называет ложными.

Никита Готский

По словам Борисовой, на протяжении десяти месяцев она ведет здоровый образ жизни, не употребляет алкогольные напитки и наркотические вещества. Вместе с тем, пресса не оставляет ее в покое, придумывая все новые скандалы с якобы участием Борисовой.Теперь ей ставят в вину нервный срыв и повторное лечение против ее желания. Сотрудники СМИ для этого применяют старые записи, с помощью определенных приложений меняют голос Борисовой. Дана поведала, что не намерена лечиться в Таиланде, туда она летит, чтобы просто отдохнуть. Бывший муж ведущей забрал их общую дочь Полину. Мужчина не дает Борисовой возможности видеться с Полиной и настраивает девочку против матери.