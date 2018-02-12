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| | Дана Борисова опровергла данные о принудительном лечении от наркотиков

Дана Борисова опровергла данные о принудительном лечении от наркотиков

Сегодня, 15:34
Ведущая Дана Борисова опровергает данные о том, что ее насильно отправляют на лечение от наркотической зависимости. Подобные сведения она называет ложными.

Дана Борисова опровергла данные о принудительном лечении от наркотиков

 

По словам Борисовой, на протяжении десяти месяцев она ведет здоровый образ жизни, не употребляет алкогольные напитки и наркотические вещества. Вместе с тем, пресса не оставляет ее в покое, придумывая все новые скандалы с якобы участием Борисовой.

Теперь ей ставят в вину нервный срыв и повторное лечение против ее желания. Сотрудники СМИ для этого применяют старые записи, с помощью определенных приложений меняют голос Борисовой. Дана поведала, что не намерена лечиться в Таиланде, туда она летит, чтобы просто отдохнуть. Бывший муж ведущей забрал их общую дочь Полину. Мужчина не дает Борисовой возможности видеться с Полиной и настраивает девочку против матери.
Никита Готский
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