Дана Борисова опровергла данные о принудительном лечении от наркотиков

По словам Борисовой, на протяжении десяти месяцев она ведет здоровый образ жизни, не употребляет алкогольные напитки и наркотические вещества. Вместе с тем, пресса не оставляет ее в покое, придумывая все новые скандалы с якобы участием Борисовой.
Теперь ей ставят в вину нервный срыв и повторное лечение против ее желания. Сотрудники СМИ для этого применяют старые записи, с помощью определенных приложений меняют голос Борисовой. Дана поведала, что не намерена лечиться в Таиланде, туда она летит, чтобы просто отдохнуть. Бывший муж ведущей забрал их общую дочь Полину. Мужчина не дает Борисовой возможности видеться с Полиной и настраивает девочку против матери.