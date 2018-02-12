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| | Волочкова пытается купить любовь подписчиков

Волочкова пытается купить любовь подписчиков

Сегодня, 15:23
Расщедрившаяся Анастасия Волочкова запускает конкурс к 14 февраля, в котором решила разыграть косметику ценой в 14,5 тысяч рублей. Объявление балерина опубликовала в Instagram.

Волочкова пытается купить любовь подписчиков

 

В новом посте Волочкова обращается к подписанным на ее страницу девушкам. В честь приближающегося 14 февраля она предлагает им принять участие в конкурсе и выиграть «роскошный и дорогой» набор косметических средств, стоимость которого составляет всего 14 800 рублей: очищающее молоко АВРОРА, крем для лица ОПТИМА и анти акнэ лосьон АНТИДОТ.

Чтобы поучаствовать, пользователям необходимо выполнить ряд указаний Волочковой, которые более подробно указаны в ее объявлении. Победителя она обещает выбрать в День влюбленных 14 февраля, пожелав всем желающим забрать косметику удачи.

Некоторые фолловеры, увидев стоимость «дорогого» подарка, раскритиковали балерину, попросив ее убрать это подальше. Другой посетитель страницы Анастасии призвал ее не заниматься рекламой кремов, а показать свою пышную грудь.
Никита Готский
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