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| | Дима Билан мог погибнуть в авиакатастрофе: Фанаты артиста обеспокоены новостью о трагедии

Дима Билан мог погибнуть в авиакатастрофе: Фанаты артиста обеспокоены новостью о трагедии

Сегодня, 15:05
В Сети появляется все больше новостей, связанных с трагедией в Подмосковье, и данная тема коснулась даже звезд отечественного шоу-бизнеса. Накануне в Новосибирске прошел концерт, участниками которого стали многие артисты, в частности – Дима Билан. Поклонники исполнителя не на шутку испугались за жизнь своего кумира после того, как СМИ сообщили, что Ан-148 разбился.

Дима Билан мог погибнуть в авиакатастрофе: Фанаты артиста обеспокоены новостью о трагедии

 

После выступления в рамках Big Love Show Билан поблагодарил своих фанатов за поддержку, выразил благодарность Новосибирску за теплый прием, а внимательные подписчики в Сети тут же принялись комментировать прошедшее мероприятие. Поначалу появлялись лишь одобрительные и хвалебные комментарии, публика делилась полученными на концерте эмоциями, но вскоре под публикацией стали размещаться тревожные сообщения. Одна из поклонниц Димы Билана отметила, что после новости о крушении самолета она стала сильно переживать за любимого исполнителя, но «слава Богу, все обошлось».

Другие пользователи также не оставили без внимания обсуждение данной темы, ведь артисты на такие большие расстояния (например, из Москвы в Новосибирск и обратно), перемещаются на воздушных видах транспорта, ведь это намного быстрее передвижения на альтернативных средствах передвижения. Комментаторы посчитали, что Билан вполне мог пострадать, но его что-то уберегло. Однако, всем пострадавшим вследствие трагедии семья любители современной музыки выразили свои соболезнования, ведь семь десятков человек ушло из жизни в один миг.

Через несколько часов и сам Дима Билан получил информацию об авиакатастрофе, после чего опубликовал скорбящий пост на своей странице. Артист отметил, что такие новости лишают человека возможности двигаться, тем самым стало понятно, что певец был серьезно огорчен после случившегося. Помимо данной публикации, в социальных сетях появилось немало подобных постов от других знаменитостей, политиков и обычных граждан, ведь новость уже разошлась не только по всей России, но и в мире.

Сам Билан буквально пару лет назад рассказывал своим поклонникам, как мог погибнуть в авиакатастрофе. По словам исполнителя, однажды он должен был лететь в другой город, но паспорт и все документы по случайности забыл. Уже по возвращению из аэропорта певец узнал, что на указанном рейсе, который должен был отвезти его в назначенное место, отказали некоторые приборы, поэтому самолет вернулся в аэропорт. К счастью, никто другой также не пострадал в тот день, однако Билан подчеркнул, что переосмыслил всю свою жизнь и понял – трагедия и опасность могут поджидать любого человека на каждом углу.
Анна Лисичкина
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