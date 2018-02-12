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| | Стали известны новые подробности свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Стали известны новые подробности свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Сегодня, 15:21
В Сети появилась новая информация о предстоящей свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Мероприятие пройдет в часовне Святого Георгия, а после молодые совершат каретную прогулку по Виндзору. Об этом проинформировала пресс-служба Кенсингтонского дворца.

Стали известны новые подробности свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

 

Появились новые сведения о предстоящем бракосочетании принца Гарри и Меган Маркл. Церемония пройдет 19 мая текущего года в часовне Святого Георгия, начнется она в 12:00 и продлится час. Сочетать браком молодых будет епископ Кантерберийский Джастин Уэлби. После этого принц Гарри и Меган Маркл совершат каретную прогулку по Виндзору. На этот день назначены два праздничных приема: в часовне непосредственно после венчания и после проезда в Виндзорском замке. Расходы на свадьбу возьмет на себя королевская семья, а безопасность обеспечат за счет налогоплательщиков.

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Виктория Озерова
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