Стали известны новые подробности свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

В Сети появилась новая информация о предстоящей свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Мероприятие пройдет в часовне Святого Георгия, а после молодые совершат каретную прогулку по Виндзору. Об этом проинформировала пресс-служба Кенсингтонского дворца.

Виктория Озерова

Появились новые сведения о предстоящем бракосочетании принца Гарри и Меган Маркл. Церемония пройдет 19 мая текущего года в часовне Святого Георгия, начнется она в 12:00 и продлится час. Сочетать браком молодых будет епископ Кантерберийский Джастин Уэлби. После этого принц Гарри и Меган Маркл совершат каретную прогулку по Виндзору. На этот день назначены два праздничных приема: в часовне непосредственно после венчания и после проезда в Виндзорском замке. Расходы на свадьбу возьмет на себя королевская семья, а безопасность обеспечат за счет налогоплательщиков.Ходят слухи, что платье для невесты сошьет британский дизайнер ительянского происхождения Антонио Берарди.