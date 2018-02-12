Очередная Волочкова: Решетова похвасталась своим телом и растяжкой

На новом снимке Решетова запечатлена возле стены. Для фотографии она выбрала необычную позу: стоя на локтях и голове, закинув ноги на стену. В момент, когда ее сфотографировали она была одета в черные обтягивающие спортивные лосины и черную футболку. К публикации она добавила пост, в котором похвасталась поклонникам, что стала ходить в студию растяжки. Также она написала, что не собирается обнаженной танцевать на шесте, но владеть и правильно подать свое тело должна каждая женщина и девушка. В завершении она написала слова благодарности Самире Мустафаевой, которая всему ее учит. Прежде всего, Анастасия благодарна Самире за то, что после каждой тренировки модель превосходно себя чувствует и ей кажется, что все ей по плечу.
За час фотография набрала более 10 тысяч отметок «мне нравится». Также многие поклонники оставили восхищенные комментарии. Некоторые даже написали, что обязательно запишутся на такие тренировки.