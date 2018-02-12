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| | Очередная Волочкова: Решетова похвасталась своим телом и растяжкой

Очередная Волочкова: Решетова похвасталась своим телом и растяжкой

Сегодня, 15:14
Недавно в Instagram появилось новое фото знаменитой модели Анастасии Решетовой, на котором она демонстрирует сексуальное подтянутое тело и прекрасную растяжку. Некоторые пользователи интернета считают, что в шоу-бизнесе скоро появится новая Волочкова.

Очередная Волочкова: Решетова похвасталась своим телом и растяжкой

 

На новом снимке Решетова запечатлена возле стены. Для фотографии она выбрала необычную позу: стоя на локтях и голове, закинув ноги на стену. В момент, когда ее сфотографировали она была одета в черные обтягивающие спортивные лосины и черную футболку. К публикации она добавила пост, в котором похвасталась поклонникам, что стала ходить в студию растяжки. Также она написала, что не собирается обнаженной танцевать на шесте, но владеть и правильно подать свое тело должна каждая женщина и девушка. В завершении она написала слова благодарности Самире Мустафаевой, которая всему ее учит. Прежде всего, Анастасия благодарна Самире за то, что после каждой тренировки модель превосходно себя чувствует и ей кажется, что все ей по плечу.

 

За час фотография набрала более 10 тысяч отметок «мне нравится». Также многие поклонники оставили восхищенные комментарии. Некоторые даже написали, что обязательно запишутся на такие тренировки.
Анна Котова
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