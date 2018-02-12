«Только сестрицы-Бузовы веселятся»: Фанаты возмущены поведением Ольги и Анны Бузовых в день траура

Ольга Бузова и её родная сестра Анна на двоих имеют более 13 миллионов поклонников. При этом знаменитости не посчитали нужным соблюдать траур в связи с крушением самолета Ан-148 и продолжают веселиться.

Светлана Славянская

После ужасного крушения самолета Ан-148 в Подмосковье на всей территории России объявлен траур по погибшим. Отечественные знаменитости и артисты выразили в Сети слои слова скорби. Однако Ольга Бузова и её сестра Анна продолжают весело проводить время, что и возмутило их поклонников. Сегодня Анна Бузова в Instagram написала: «Настроение - космически хорошее, чего и вам желаю».«У всех траур, а у вас космически хорошее настроение», «Я все понимаю, жизнь продолжается, дела и тд...но веселиться особо сегодня не стоит...люди скорбят, это страшно», «Все артисты выразили соболезнования, только сестрицы-Бузовы веселятся», - заявили пользователи сети в Instagram.