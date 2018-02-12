Тина Канделаки шокирована технологиями AlJazeera

Телеведущая Тина Канделаки стала первым российским представителем отечественного медиаресурса, который посетил штаб-квартиру компании AlJazeera в Омане. Тина удивлена увиденными технологиями.

Никита Готский

Известная ведущая Тина Канделаки получила разрешение посетить главный офис арабской медиакомпании AlJazeera, который располагается в столице Омана Дохе. Помимо него Тина побывала и в спортивном филиале корпорации beIN Sport. Она приятно шокирована всем тем, что увидела.Взору Канделаки открылись передовые технологии в сфере космонавтики, после чего она заявила, что российским экспертам необходимо как можно чаще выезжать за пределы родного государства, дабы проводить встречи с иностранными партнерами для обмена опытом, организации совместных работ по созданию новостных сюжетов, сотрудничества для производства спортивного контента, ведь, по мнению ведущей, выиграет от этого только зритель.Тина пишет, что даже несмотря на то, что мир очень велик, все люди разные и лишь спорт, а также стремление слышать друг друга и действовать вместе ради зрителей могут объединить журналистов всей планеты. Она уверена, сотрудничество с AlJazeera будет очень плодотворным.