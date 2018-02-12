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| | Опухшее лицо. Бузову сравнили с "беременной" Костенко

Опухшее лицо. Бузову сравнили с "беременной" Костенко

Сегодня, 14:23
Ольга Бузова не перестает радовать пользователей сети снимками со своего времяпрепровождения как в творческих процессах, так и на отдыхе. Пока у всех на слуху ее последняя публикация о клипе на песню WiFi, выход которого анонсировала сама певица на 14 февраля, ее поклонники нашли более пикантные подробности о кумире миллионов. Так, сегодня ночью госпожа Бузова опубликовала снимок, на котором она позирует со своими подругами. Подписала публикацию певица лаконично: «Girls Power». Однако если поклонники артистки отметили элегантность образа и шикарные длинные волосы певицы, но вот критики озвучили свое негодование относительно ее опухшего лица. И хотя ранее Ольгу Бузову неоднократно подозревали в проблемах с алкоголем, на этот раз один из подписчиков отметил внешние признаки усталости певицы. «Оля очень уставшая! Ничего не заменит здоровый сон». 

 

Опухшее лицо. Бузову сравнили с "беременной" Костенко

 

Не менее раздражающим фактором для аудитории госпожи Бузовой оказалось сходство ее публикаций с постами Анастасии Костенко. «Оля косит теперь под Костенко... Не отпускает тебя». К слову модель и супругу футболиста Дмитрия Тарасова подозревают в беременности, да и сама новоиспеченная жена не прочь подогреть интерес к этой пикантной теме. «Станьте счастливой сами или сделайте подарок близкому человеку. Уверена, радости не будет предела!», - написала в одной из последних публикаций госпожа Костенко. К слову, поклонники Ольги Бузовой давно желают ей забеременеть от любимого мужчины, неоднократно желая ей семейного счастья под многими снимками в социальной сети. В частности совместные фото Бузовой и Батрутдинова послужили поводом для слухов о скорой свадьбе знаменитостей и даже пополнении в их будущей звездной семье.

Подписчиков Ольги Бузовой возмутил тот факт, что в окружении певицы находятся так называемые трансвеститы. Именно так идентифицировали подруг певицы ее критики. «Почему они все на одно лицо??? Завязывали бы у же с этим филерами, ботоксами...», «Никакой индивидуальной красоты абсолютно, у всех схожие искусственные черты лица, в погоне за красотой и "вечной" молодостью становятся ещё страшнее»,- прокомментировали один из последних постов пользователи сети.
Дыль Лилия
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