Опухшее лицо. Бузову сравнили с "беременной" Костенко

Не менее раздражающим фактором для аудитории госпожи Бузовой оказалось сходство ее публикаций с постами Анастасии Костенко. «Оля косит теперь под Костенко... Не отпускает тебя». К слову модель и супругу футболиста Дмитрия Тарасова подозревают в беременности, да и сама новоиспеченная жена не прочь подогреть интерес к этой пикантной теме. «Станьте счастливой сами или сделайте подарок близкому человеку. Уверена, радости не будет предела!», - написала в одной из последних публикаций госпожа Костенко. К слову, поклонники Ольги Бузовой давно желают ей забеременеть от любимого мужчины, неоднократно желая ей семейного счастья под многими снимками в социальной сети. В частности совместные фото Бузовой и Батрутдинова послужили поводом для слухов о скорой свадьбе знаменитостей и даже пополнении в их будущей звездной семье.
Подписчиков Ольги Бузовой возмутил тот факт, что в окружении певицы находятся так называемые трансвеститы. Именно так идентифицировали подруг певицы ее критики. «Почему они все на одно лицо??? Завязывали бы у же с этим филерами, ботоксами...», «Никакой индивидуальной красоты абсолютно, у всех схожие искусственные черты лица, в погоне за красотой и "вечной" молодостью становятся ещё страшнее»,- прокомментировали один из последних постов пользователи сети.