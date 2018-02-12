Опухшее лицо. Бузову сравнили с "беременной" Костенко

Ольга Бузова не перестает радовать пользователей сети снимками со своего времяпрепровождения как в творческих процессах, так и на отдыхе. Пока у всех на слуху ее последняя публикация о клипе на песню WiFi, выход которого анонсировала сама певица на 14 февраля, ее поклонники нашли более пикантные подробности о кумире миллионов. Так, сегодня ночью госпожа Бузова опубликовала снимок, на котором она позирует со своими подругами. Подписала публикацию певица лаконично: «Girls Power». Однако если поклонники артистки отметили элегантность образа и шикарные длинные волосы певицы, но вот критики озвучили свое негодование относительно ее опухшего лица. И хотя ранее Ольгу Бузову неоднократно подозревали в проблемах с алкоголем, на этот раз один из подписчиков отметил внешние признаки усталости певицы. «Оля очень уставшая! Ничего не заменит здоровый сон».

Дыль Лилия

Не менее раздражающим фактором для аудитории госпожи Бузовой оказалось сходство ее публикаций с постами Анастасии Костенко. «Оля косит теперь под Костенко... Не отпускает тебя». К слову модель и супругу футболиста Дмитрия Тарасова подозревают в беременности, да и сама новоиспеченная жена не прочь подогреть интерес к этой пикантной теме. «Станьте счастливой сами или сделайте подарок близкому человеку. Уверена, радости не будет предела!», - написала в одной из последних публикаций госпожа Костенко. К слову, поклонники Ольги Бузовой давно желают ей забеременеть от любимого мужчины, неоднократно желая ей семейного счастья под многими снимками в социальной сети. В частности совместные фото Бузовой и Батрутдинова послужили поводом для слухов о скорой свадьбе знаменитостей и даже пополнении в их будущей звездной семье.Подписчиков Ольги Бузовой возмутил тот факт, что в окружении певицы находятся так называемые трансвеститы. Именно так идентифицировали подруг певицы ее критики. «Почему они все на одно лицо??? Завязывали бы у же с этим филерами, ботоксами...», «Никакой индивидуальной красоты абсолютно, у всех схожие искусственные черты лица, в погоне за красотой и "вечной" молодостью становятся ещё страшнее»,- прокомментировали один из последних постов пользователи сети.