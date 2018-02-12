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| | Ситуация «паравозик»: Елена Хромина планирует вернуть Саймона Марданшина

Ситуация «паравозик»: Елена Хромина планирует вернуть Саймона Марданшина

Сегодня, 15:00
В очередном выпуске программы «Дом-2. Остров любви» ведущий Андрей Черкасов пытался разобраться в сложившейся ситуации. Дело в том, что Елена Хромина, за которой ухаживает Стефан Джевелит и Алексей Безус, планирует вернуть Саймона Мардашина.

Ситуация «паравозик»: Елена Хромина планирует вернуть Саймона Марданшина

 

На лобном Андрей Черкасов задал несколько вопросов Хроминой, касающихся ее отношения к Стефану и Алексею, которые приехали на Сейшелы добиваться именно Елены. Знаменитая участница заявила, что не может ответить на их ухаживания, так как к ним у нее нет даже маленькой искры, ее все еще тянет к Саймону. Ведущий проекта сказал, что она странная девушка, так как ей не нравится романтика, цветы и все подобное. Ей подходит только то, чтобы возлюбленный кидал ее в бассейн, грубил ей и не считался с ней. На это она ответила, что, скорее всего, это правда, так как последнее время она себя не понимает.

По поводу поведения Хроминой высказался сам Саймон Марданшин. Он заявил, что не может смириться с тем, что Елена постоянного его оскорбляла. После высказывания, ведущий попросил Саймона дать несколько советов Стефану и Алексею, так как он лучше всех знает Хромину. На это молодой человек ответил, что Стефану и Алексею необходимо меняться, чтобы не надоесть Елене. После этого свое мнение высказал Давид Анташвили. Он заявил, что парням ничего не светит от Хроминой, потому что она все еще добивается Саймона. Также он попросил парней обратить внимание на свободных девушек, которые окружают их.
Анна Котова
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