Тимати жестко раскритиковал депутата, якобы избившего Dj Smash в Перми

Известный рэп-исполнитель Тимати высказался в поддержку Dj Smash, которого недавно якобы избил депутат Александр Телепнев. По мнению артиста, нанес ряд ударов диджею именно парламентарий.

Никита Готский

Тимати опубликовал пост в Instagram, где подверг жесткой критике Телепнева. По его словам, депутат, являющийся мастером спорта по рукопашному бою, зашел с другом в бар и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил Dj Smash за его отказ сфотографироваться с ним.Тимати возмущен поступком чиновника, который не побоялся травмировать неспортивного человека, который «не поднимал тяжелее диджейской сумки», как утверждает рэпер. Свои постом татарский музыкант стремится показать ущербность высокопоставленного злоумышленника, также он надеется, что партия «Единая Россия», в которой состоит Телепнев, обратит на инцидент внимание и примет все необходимые меры. Тимати жалеет, что нее смог в ту ночь помочь другу, но уверен депутат будет наказан, так как каждому воздастся по делам его.Ранее Телепнев опроверг избиение Dj Smash. Он отметил, что просто сфотографировался с артистом, творчество которого он уважает.