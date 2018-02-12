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| | Водонаева подхватила на Бали неизвестный вирус

Водонаева подхватила на Бали неизвестный вирус

Сегодня, 14:21
Российская ведущая Алена Водонаева жалуется на свое здоровье. Неизвестный вирус она подхватила после отдыха на Бали.

Водонаева подхватила на Бали неизвестный вирус

 

Алена Водонаева опубликовала новый пост в Instagram, где описывает свои ощущения после заграничных поездок. По ее словам, ей все время приходится сидеть дома, ведущая смогла посетить только три съемки, от другой работы она пока отказывается. Она говорит, что неважно себя чувствует, на что могло оказаться пребывание на острове Бали, где знаменитость отдыхала немного ранее. При этом Алена удивлена происходящим, ведь ранее она и ее супруг на здоровье не жаловались. Своим подписчикам она рекомендует внимательно следить за личным здоровьем, пить больше чая с лимоном и имбирем. Помимо этого, Алена советует поклонникам воздержаться от походов в места большого скопления людей.

Фанаты с пониманием отнеслись к пожеланию Водонаевой. Они сделали ей ряд комплиментов касательно внешности, также отметив причудливые домашние тапочки розового цвета. Спустя почти 15 минут после публикации снимок звезды набрал чуть более 3,7 тысяч лайков.
Никита Готский
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