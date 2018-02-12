Фадеев в обнимку с Мартиросяном отпраздновал запуск проекта «Песни»

Максим Фадеев опубликовал на просторах своего Instagram снимок вместе с «самыми креативными умами» телеканала ТНТ, а именно Гариком Мартиросяном и Вячеславом Дусмухаметовым, генеральным продюсером телеканала. Публикация была приурочена к первому выпуску телепроекта «Песни», где Фадеев вместе с рэпером Тимати займется поиском молодых талантов.

«Я ни на секунду не сомневался в том, что следует соглашаться на предложение об участии. У Славы просто-таки профессиональное чутье на все то, что станет в последствии популярным и востребованным, но я уже привык к тому, что все новое в нашей стране традиционно встречается в штыки. Я лично этому не удивлен, ведь сам всю жизнь был экспериментатором, а потому привык быть непонятным. Еще я безмерно рад, что соведущим стал именно Гарик Мартиросян. Настоящий человек-праздник», - заявил Фадеев.

Николай Офицеров

Также он предложил своим подписчикам самостоятельно догадаться, кто же станет новым приглашенным членом жюри в следующем выпуске. Подписчики же вместо этого начали предавать новое шоу критике, отмечая, что оно якобы откровенно слабее всех тех проектов, где Фадеев также был в роли судьи, продюсера или участника.